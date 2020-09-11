Pakistan-Türkiye arasında dostluk köprüsü kurdular

Faruk Arslan İstanbul

Tarih boyunca yakın ilişki kuran Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi günümüzde oldukça düşük değerlerde seyrederken, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları yükseltmek için sivil toplum nezdinde harekete geçildi.

Dostluğu pekiştirecek STK

İki kardeş ülke arasında sivil dostluk köprüsü kurma amacıyla kurulan “Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği” çalışmalarına hız verdi. Özellikle sanayi sahasında Türkiye ile Pakistan arasında her türlü araç, buluş ve tasarımların paylaşımı sağlamak adına girişimlerde bulunan derneğin; sağlık, giyim ve akademi alanında da temas kuruluyor.

Derneğin ilk toplantısı 25 Ağustos’ta ilk toplantısı yapıldı. Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği (PTFF), 25 Ağustos 2020 tarihinde Baloçistan’da Yatırım İmkanları ve Fırsatlar konulu bir seminer düzenledi. Seminer, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Wakar Badshah’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha’nın yaptığı programda açılış konuşması ise Belucuistan Eyaleti Finans Bakanı Zahoor Ahmed Buledi tarafından yapıldı.

İlk toplantı

Program kapsamında Baloçistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (BBOT) CEO’su Farman Zakroon ise Belucuistan’daki yatırım imkanları ve fırsatlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 25 Ağustos’ta gerçekleştirildi. “Belucistan’da Yatırım İmkanları ve Fırsatlar” konulu toplantı, Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Dr. Wakar Badshah’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha’nın katıldığı programda açılış konuşması Belucuistan Eyaleti Finans Bakanı Zahoor Ahmed Buledi tarafından yapıldı.

Program kapsamında Belucistan Yatırım ve Ticaret Kurulu CEO’su Farman Zakroon ise Belucuistan’daki yatırım imkanları ve fırsatlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bağları kuvvetlendirmek için varız

Akit’e konuşan Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Wakar Badshah, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Çalışmalarımız Pakistan’da yankılanıyor ancak Türkiye’de fazla yankı bulamıyor. 25 Ağustos’ta ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önemli açıklamalar yapıldı. İnşallah bu tür çalışmalarımızı artıracak ve iki kardeş ülke olan Türkiye ile Pakistan arasındaki bağların gelişmesine vesile olmaya çalışacağız.” dedi.

Bakan Pekcan: Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Türkiye ile Pakistan’ın ticaret hacmi 850 milyon dolar hacminde. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan’ın, Türkiye’nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirttiği 20 Temmuz tarihli konuşmasında “850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı” demişti. Pekcan, Pakistan’da bugüne kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söylemişti.