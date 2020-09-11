  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pakistan-Türkiye arasında dostluk köprüsü kurdular
Ekonomi

Pakistan-Türkiye arasında dostluk köprüsü kurdular

Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ve kültürel bağları yükseltmek için sivil toplum nezdinde harekete geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:50:00 -
Pakistan-Türkiye arasında dostluk köprüsü kurdular

 Faruk Arslan  İstanbul  

Tarih boyunca yakın ilişki kuran Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi günümüzde oldukça düşük değerlerde seyrederken, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları yükseltmek için sivil toplum nezdinde harekete geçildi.

Dostluğu pekiştirecek STK

İki kardeş ülke arasında sivil dostluk köprüsü kurma amacıyla kurulan “Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği” çalışmalarına hız verdi. Özellikle sanayi sahasında Türkiye ile Pakistan arasında her türlü araç, buluş ve tasarımların paylaşımı sağlamak adına girişimlerde bulunan derneğin; sağlık, giyim ve akademi alanında da temas kuruluyor.

Derneğin ilk toplantısı 25 Ağustos’ta ilk toplantısı yapıldı. Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği (PTFF), 25 Ağustos 2020 tarihinde Baloçistan’da Yatırım İmkanları ve Fırsatlar konulu bir seminer düzenledi. Seminer, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Wakar Badshah’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha’nın yaptığı programda açılış konuşması ise Belucuistan Eyaleti Finans Bakanı Zahoor Ahmed Buledi tarafından yapıldı.

İlk toplantı

Program kapsamında Baloçistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (BBOT) CEO’su Farman Zakroon ise Belucuistan’daki yatırım imkanları ve fırsatlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 25 Ağustos’ta gerçekleştirildi. “Belucistan’da Yatırım İmkanları ve Fırsatlar” konulu toplantı, Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Dr. Wakar Badshah’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha’nın katıldığı programda açılış konuşması Belucuistan Eyaleti Finans Bakanı Zahoor Ahmed Buledi tarafından yapıldı.

Program kapsamında Belucistan Yatırım ve Ticaret Kurulu CEO’su Farman Zakroon ise Belucuistan’daki yatırım imkanları ve fırsatlar hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bağları kuvvetlendirmek için varız

Akit’e konuşan Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Wakar Badshah, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Çalışmalarımız Pakistan’da yankılanıyor ancak Türkiye’de fazla yankı bulamıyor. 25 Ağustos’ta ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Önemli açıklamalar yapıldı. İnşallah bu tür çalışmalarımızı artıracak ve iki kardeş ülke olan Türkiye ile Pakistan arasındaki bağların gelişmesine vesile olmaya çalışacağız.” dedi.

Bakan Pekcan: Hedef 1 milyar dolarlık ticaret

Türkiye ile Pakistan’ın ticaret hacmi 850 milyon dolar hacminde. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pakistan’ın, Türkiye’nin çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirttiği 20 Temmuz tarihli konuşmasında “850 milyon dolarlık ticaret hacmi her iki ülkenin de potansiyelini yansıtmamakta. Bu en kısa zamanda 1 milyar doların üzerine çıkmalı” demişti. Pekcan, Pakistan’da bugüne kadar sadece 3,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen müteahhitlik proje hacminin önümüzdeki günlerde daha da artacağına inandıklarını söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Espanyol

HELAL OLSUN BÖYLE KARDEŞLERİMİZE
  • Yanıtla
Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...
Ekonomi

Yunanistan ve Fransa kuduracak! Türkiye'nin bulduğu gaz 320 milyar metreküp değil...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 320 milyar metreküp değil, 1 trilyon metreküp ..
Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!
Korona Virüs

Yüz maskelerine karşı bomba iddia: Aşıya gerek kalmayabilir!

ABD’li bilim insanları, maske katmanından geçen daha küçük viral yüklerin neden olacağı enfeksiyonların, koronavirüse karşı bağışıklık oluşt..
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı