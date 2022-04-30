Pakistan Talibanı 'bayram ateşkesi' ilan etti

Pakistan Talibanı (TTP) Ramazan Bayramı sebebiyle ateşkes ilan ettiklerini açıkladı.

Grubun sözcüsü Muhammed Horasani tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, TTP lideri Müftü Nur Veli Mesud bir açıklama yayınladı.

Mesud yayınladığı açıklamada, başta Peştun kuşağı ve Belucistan'da yaşayan halk olmak üzere tüm Pakistan Müslümanlarının bayramını kutladı.

'Ateşkes ilan ediyoruz'

Açıklamada, Ramazan ayının 29'undan (1 Mayıs) Şevval ayının 10'una kadar (12 Mayıs) ateşkes ilan edildiği belirtildi.

TTP lideri Mesud, bu süre zarfında saldırı düzenlemeyeceklerini kaydederken, Pakistan ordusu saldırı düzenlediği takdirde bu saldırılara karşı duracaklarını da ekledi.

Mesud, ateşkes sürecinin savaşın bitmesinin değil, "hedefleri için savaşa devam edeceklerinin" bir işareti olduğunu vurgularken, Pakistan güçlerine de çağrı yaptı.

'Savaşımız sürecek!'

Müftü Nur Veli Mesud, Pakistan'ın kuruluş sebebinin İslam dini olduğunu ancak bugün bu amaçtan sapıldığını ifade etti. Mesud, Pakistan güçlerini kendilerine karşı savaşmaktan vazgeçmeye ve silah bırakmaya davet etti.

TTP lideri, Pakistan devletini "Müslüman halka, özellikle Peştun aşiretlere ve Belucistan halkına yönelik zulmü bırakmaya" çağırırken, Pakistan güçlerinin bu bölgelerden çekilmesi gerektiğini söyledi. Mesud, Pakistan'ı İslam'ı gerçek anlamda tatbik etmeye çağırırken, bu gerçekleşene kadar savaşa devam edeceklerini belirtti.

Mesajının sonunda Mesud, "İslami egemenlik altındaki ilk bayramlarını geçirmeleri sebebiyle" Afganistan'ı da tebrik ederek, benzer bir durumu kendilerinin de yaşamayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Mepa News