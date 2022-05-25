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Dünya Pakistan polisi ile İmran Han destekçileri karşı karşıya!
Dünya

Pakistan polisi ile İmran Han destekçileri karşı karşıya!

Pakistan polisi bugün, eski Başbakan İmran Han'ın çağrısıyla büyük bir gösteri olacağı beklentisiyle başkent İslamabad'a giden tüm yolları kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 13:02:00 - 2022-05-25 13:20:55
Pakistan polisi ile İmran Han destekçileri karşı karşıya!

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bugün başkent İslamabad'da yapmayı planladığı yürüyüşe yasak getirildi. Han, hükümet Ekim 2023 tarihine kadar erken seçim çağrısı yapmadıkça destekçilerinin sokakları terk etmeyeceklerini vurguladı.

'Dawn' internet sitesinin haberine göre, yasak kararı Han'ın destekçisi tarafından bir polis memurunun öldürülmesinin ardından alındı.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, iç savaş benzeri bir durum çıkarmaya çalışmakla suçladığı Han'ın "huzuru bozması ve kaos çıkarmasına müsaade edilmeyeceğini" belirtti.

Sanaullah, İslamabad'da gösteri ve yürüyüş yasağının Han'ın partisinin mitinglerinin sakin geçeceğine dair verdiği güvenceleri yerine getirmemesi nedeniyle alındığını vurgularken "Yanıltıcı gündemlerini yaymamaları için durdurulacaklar." ifadesini kullandı.

Çarşamba günü, polis başkente en yakın şehirler olan Peşaver, Lahor ve Multan'a giden tüm ana yolları kapattı.

Han'ın halkı bölmek istemekle suçlayan Sanaullah, "Han'a inanmayın. Mitinglerinde partililere, diğer partilerden insanları hırsız ve hain olarak yaftalamaları için talimat verdi. Kaosu ve düzensizliği bu şekilde yaymak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sanaullah, Han ve destekçilerinin "çete olarak geldiklerini, yasal hakları olmadığı ve izin vermeyeceklerini" kaydetti. İçişleri Bakanı Sanaullah, akşam her şeyin normale dönmüş olacağını dile getirdi.

Güvenlik güçleri ve yerel yetkililer, başkente çıkan yollara barikat kurulması dahil çok sayıda önleyici tedbiri devreye aldı.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin ülke çapında dün gece düzenlediği baskınlarda çok sayıda Han taraftarı gözaltına alındı.

Han ise Peşaver'de düzenlediği basın toplantısında başkentte miting düzenleyeceğini, taraftarlarını da İslamabad'a davet ederek "Destekçilerime İslamabad'a gitmelerini söylüyorum ve ben de orda olacağım" dedi.

Han ayrıca, ölümden korkmadığını söyledi, taraftarlarını da fedakarlıklara hazır olmaya çağırdı.

Destekçilerine erken seçim talebiyle bugün için barışçıl yürüyüş çağrısı yapan Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Sözcüsü Fawad Chaudhry, polisin gece, Han'ı destekleyenlerin evlerine operasyon başlattığını açıklamıştı.

Eski Başbakan Han da sosyal medya hesabından destekçilerinin gözaltına alınmasını kınamıştı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batı ülkelerinde rahatsızlık uyandırmıştı.

Bu durumu, ülkesinin "gaz tedarikine, buğdaya ve siber güvenlikle ilgili teknolojiye ihtiyaçları olduğu" sözleriyle savunan Han, görevden alınması konusunda ABD'yi sorumlu tutuyor.

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