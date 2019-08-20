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Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacak

Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı’na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 19:03
Pakistan Keşmir krizini Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacak

Pakistan hükümeti, Hindistan ile yaşadıkları Keşmiş krizini Uluslararası Adalet Divanı’na taşımaya karar verdiklerini duyurdu.


Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı bu karar doğrulanarak, “Keşmir meselesini üzerinde planladığımız şekilde, Uluslararası Adalet Divanı’na taşıma kararı aldık” ifadelerini kullandı.


Kureyşi, karar alınmadan tüm yasal yönlerin dikkate alındığını vurgulayarak bu durumu en kısa zamanda Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacaklarını belirtti. Bakan konu hakkındaki detaylı bilgilerin de adalet bakanı tarafından paylaşılacağını belirtti.


Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında gerçekleşen son çatışmada, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot’ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivil yaşamını yitirmiş, 1 sivil de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:03
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