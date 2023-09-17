Pakistan eski İçişleri Bakanı gözaltına alındı
Pakistan'da Avami Müslüman Ligi (AML) lideri ve eski İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed'in gözaltına alındığı bildirildi.
Geo News televizyonundaki habere göre, eski Başbakan İmran Han’a yakın isimlerden Ahmed, başkent İslamabad’a komşu Ravalpindi şehrindeki evinde gözaltına alındı.
Ahmed’in avukatı Serdar Abdul Razak, AML lideri Ahmed’in neden gözaltına alındığının ve nereye götürüldüğünün bilinmediğini belirtti.
Emniyetten ise Ahmed'in gözaltına alınmasıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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