  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akşener, CHP'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle vurdu: Tayyip beyin söylediği bir söz...

Almanya ve Fransa arasındaki tank krizi açıklaması! Fransız bakandan MGCS için paylaşım: Sürpriz yeni gelişme!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan operasyon açıklaması!

Rusya ve İran arasındaki ilişki yeni bir seviyeye taşındı

Enerji Şirketi milyonlarca değerinde yatırım kararı aldı: Güneş enerjili üretimi için hedef aldı

Sonunda düğmeye basıldı! Zafer Partisi'nin ırkçılığına çanak tutan onlarca kişi gözaltında

Borsada dolar/TL - euro/TL işlem hacmi: Gün sonu düştü herkes şaştı kaldı: Dolar fed öncesi sakin!

İsviçre'den İslam düşmanlığı! Yasaklama kararı aldılar

Ermenistan'ın korkulu rüyası! Selçuk Bayraktar'dan Paşinyan'ı titreten paylaşım

Rusya'dan dolar ve euro kararı
Dünya Pakistan beklenen açıklamayı yaptı
Dünya

Pakistan beklenen açıklamayı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 02:22:00 -
Pakistan beklenen açıklamayı yaptı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü belirtti.

Haftalık basın toplantısında AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Beluç, İslamabad’ın Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit etti.

Beluç, ülkesinin Karabağ’ı Azerbaycan’ın egemen toprağı olarak gördüğünü ifade ederek "Bu duruşumuz, çok sayıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararının yanı sıra uluslararası hukukla da sıkı bir şekilde örtüşmektedir." dedi.

Mümtaz Zehra Beluç, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin meşru talebinin tüm taraflarca kabulünü ve bölgede kalıcı barışın tesisini ümit ettiklerini belirtti. Beluç, Pakistan’ın, bu ülke topraklarında meydana gelen mayın patlamalarında hayatını kaybedenler için Azerbaycan halkı ve hükûmetine en içten taziyelerini sunduğunu bildirdi.

Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı" target="_blank">
Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı
Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı

Dünya

Putin'den Paşinyan'a tokat gibi Karabağ yanıtı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi
Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Gündem

Türk dünyası ve Türkiye harekete geçti: Kazakistan'dan Azerbaycan'a rekor bir Karabağ desteği daha geldi

Karabağ’da 10 bin Ermeni terörist var!
Karabağ’da 10 bin Ermeni terörist var!

Dünya

Karabağ’da 10 bin Ermeni terörist var!

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı
Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

Dünya

Dünyaya duyuruldu! Azerbaycan askeri operasyon başlattı

Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu
Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Dünya

Azerbaycan Karabağ’a operasyon başlattı! Rusya tercihini dünyaya duyurdu

Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama
Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama

Gündem

Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama

Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!
Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

Gündem

Erdoğan Karabağ tartışmasına noktayı BM Genel Kurulu'nda koydu!

KKTC'den Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek
KKTC'den Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek

Dünya

KKTC'den Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun
Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun

Gündem

Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerine çağrı: Teslim olun

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu
Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Dünya

Azerbaycan, Ermenilere karşı Dağlık Karabağ'da operasyon başlatmıştı! Flaş gelişme tüm dünyaya az önce duyuruldu

Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi
Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Dünya

Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Karabağ'daki sıcak gelişme! Türkiye'den ilk açıklama
Karabağ'daki sıcak gelişme! Türkiye'den ilk açıklama

Gündem

Karabağ'daki sıcak gelişme! Türkiye'den ilk açıklama

Karabağ zaferinin ardından ilk temas!
Karabağ zaferinin ardından ilk temas!

Gündem

Karabağ zaferinin ardından ilk temas!

Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü
Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü

Dünya

Karabağ'da ateşkes sağlandı! Putin Paşinyan'la, Karabağ'daki durumu görüştü

Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü
Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü

Dünya

Karabağ'da tehlikeli gerginlik! Rus askerleri öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23