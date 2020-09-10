Pakdemirli’den kuru üzüm ve kuru incir sözü

Bakan Pakdemirli, öncelikli ve özel olarak destekledikleri tarım ürünlerinden ikisinin kuru üzüm ve kuru incir olduğuna dikkati çekti. Kuru incir ve üzüm alım politikalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını vurguladı.

12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

27 Ağustos’ta kuru üzüm fiyatlarını 12,5 lira olarak açıkladıklarını hatırlatan Pakdemirli, şu an TMO’ya kuru üzüm teslim etmek için sadece bir hafta içinde alınmış 15 bin ton randevu bulunduğunu bildirdi. Pakdemirli, “TMO’nun en az 50 bin ton kuru üzüm almasını istediğimi belirtmiştim ancak şu anki göstergeler 50 bin ton hedefini geçtiğimize işaret ediyor. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz” diye konuştu. Kuru incirde de piyasaları çok yakından takip ettiklerini dile getiren Pakdemirli, “2020 yılında kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olacağını bekliyoruz. Tabii piyasaları çok yakından takip ediyoruz. Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol açması halinde TMO devreye girer” ifadelerini kullandı.