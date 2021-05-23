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Ekonomi Pakdemirli, Teknopark İstanbul’u ziyaret et
Ekonomi

Pakdemirli, Teknopark İstanbul’u ziyaret et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Teknopark İstanbul’a ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:07:00 -
Pakdemirli, Teknopark İstanbul’u ziyaret et

Bakan Pakdemirli ziyaretinde Teknopark İstanbul yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’ı da ziyaret eden Pakdemirli, merkezdeki incelemelerinin ardından yapay zekadan otonom araçlara farklı alanlarda teknoloji geliştiren girişimcilerin sunumlarını dinledi. Pakdemirli’ye ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu da eşlik etti.

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