Ozon tabakasının korunması için 25 okula ekipman desteği

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) katkılarıyla ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azaltılması amacıyla 25 mesleki ve teknik Anadolu lisesine eğitimlerde kullanılmak üzere ekipman desteği sağlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1991’de Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü'ne taraf olduğundan bu yana OTİM'in sonlandırılmasına ve florlu sera gazlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasında UNIDO ile yürütülen projeler de yer alıyor.

Bu projeler arasında yer alan Türkiye Hidrokloroflorokarbon Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) projesinin en önemli çıktısını, sahada görev yapacak teknik personelin doğru eğitim ve bilgiye sahip olması oluşturuyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik okullarında bulunan "iklimlendirme ve soğutma bölümü" öğrencilerinin ve bu bölüm mezunlarının OTİM ve bu maddelerin alternatifi olarak kullanılan yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip "florlu sera gazları" konusunda bilinçlendirilmesi, günlük işlerini yaparken bu gazların atmosfere salımlarını en aza indirgeyecek gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanıyor.



Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı önderliğinde, UNIDO iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 23 ildeki 25 mesleki ve teknik Anadolu lisesine, Avrupa'dan temin edilen yaklaşık 570 bin dolar değerinde ekipman ve donanım desteği sağlandı.

Söz konusu ekipmanlar içerisinde "gaz tanımlayıcı, gaz geri kazanım cihazı, kaçak dedektör setleri, gaz silindirleri ve nitrojen kiti" gibi pek çok ürün bulunuyor.

Bölüm öğrencilerinin meslek hayatlarında önem teşkil eden bu ekipmanlar, yeni dönemde derslerde etkin bir şekilde kullanılmasıyla sektöre kalifiye iş gücü sağlama ve çevre bilinci oluşturma amacına hizmet edecek.