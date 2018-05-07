Özlemle beklenen ay geliyor! İlk sahura ne zaman kalkacağız?

Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, “bin aydan daha hayırlı olan,” Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İslam alemi, sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dini takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak. İlk teravih namazı da 15 Mayıs akşamı kılınacak. 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan’ın son günü olacak. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan’ın tamamlamasıyla İslam alemi Ramazan Bayramı’nı kutlayacak.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.