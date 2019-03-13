Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahte senet skandalı

Bir kaç ay önce bir gazete yazmıştı orada görmüştüm ama dikkat etmemiştim. Muhatabıyla ilgili bir tanışıklığım yok. Kendisini zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki senedir süren davalar varmış.Okuduğumuz şeyler korkunç şeyler. Benim de dikkatimi çekti. Bizim de bildiğimiz bir iş değil. Konuştuğu insanla ilgili de benim bir tanışıklığım yok, ömrümde görmedim, telefonla da konuşmadım.

Kendisinin zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki sene süren davalar varmış. Gazeteden okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bu okuduklarımız korkunç şeyler. Ciddi ciddi soru soruyor gazeteciler, fakat bir tekine cevap vermediler. Gazetecilerin bir tekine soru sorma imkanı bile vermediler. Hayretle baktım ne diyor diye. Beni suçluyor, el insaf ya. O kızdığı, ağır ithamlarla suçladığı adamı ben tanımıyorum ki. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz göndermişsek, konuşturmuşsak, benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim.

Benim üzerimde şantaj yaptı, tehdit etti, şunlar mesajlar... İş takipçiliği var ortada. Herkesin açık olarak sorduğu CHP adayına şu. Sen burada bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster. Yok. Sözleşmeni göster. Kocaman bir dava 600 bin dolar az bir para değil. Niye sözleşme yapmadın peki? "Vergi doğar" Ne demek ya vergi doğar? Sen vergi mi kaçırıyorsun? Mal varlığında göster, göstermiyorsun.

Ortada bir yargı kararı var. Takip ettiği insan gidiyor diyor ki "bu senet benim değil" Ama CHP adayının söylediği 'bu senedi benim yanımda doldurdu, alt tarafını imzaladı verdi"

Ortada bir sahte senet var. Bunun sahte olduğu tescillenmiş. Yargıtay'a gitmiş kesinleşmiş. Bu gerçek mi? Gerçek... Onun dışındaki birçok suçlama devam eden davalar şeklinde sürüp gidiyor.

Kesinleşmedikçe bir şey söylemek doğru değil. Ama kesinleşen bir şey var. Sahte senet var. Ve CHP adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, para almaya çalışıyor.

Bundan büyük ayıp olabilir mi? Bunu sorduklarında da "rakibim var ya" diyor... Ya el insaf, bu kadar insafsızlık olur mu? Yalan olur mu? Bu kadar ahlaksızca saldırı olabilir mi? Ben ne adamı gördüm, ne merhabam var. Nasıl oluyor da bu olayı bana getiriyorsun ya. Doğrusunu söylesene neyse. İnsanlardan kaçırma.

Hiçbir soruya cevap vermiyor. Gazeteciler soracak cevap vermiyor. Eline bülten tutuşturmuşlar okuyor. Doğrusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım diyen birisine bu yakışmıyor.

Ömer Çelik'in Mansur Yavaş'a soruları

Mal varlığımızın ne olduğu saklı bir şey değil. Savunamayacak bir şeyimizde yok. Mansur Yavaş'ı partisinin sahip çıkacağı bir şeyi yok. Gazeteciler bu konu hakkında haber yapmasın mı? Şimdi bu olay mağdur edebiyatına döndü. Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsüdür. Çıkıp bu konu hakkında soru sormayacak mı? Dürüstçe çıkıp anlat, bu senedi sen mi düzenledin? Suçladığının adamla neden iş birliği yaptın?

Mansur Yavaş'ın yüzde 56 açıklaması

Mansur Yavaş'ın MHP'nin yüzde 56 oyunu alacağım açıklaması hakkında Özhaseki, "Herkesi güldürmek için söylüyor." dedi.

Proje tepkisi

Mansur Yavaş belediyeciliği bilmiyor, Tecrübesi de yok. Ankara gibi bir şehirde kaç tane aday çıktı? Bir tane proje anlatan yok. Bir kitapçık ortaya koyup projesini anlatan kimse çıkmadı. Belediye hizmet yeridir. Ankara'yı nereye taşıyacağımız belli. Projelerimizle Ankara ticarette, kültürde, ekonomide, sanatta vs. bir üst lige çıkacak.

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