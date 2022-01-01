Özgür Özel’in dili Kur’an’ı yasaklayan CHP’nin tâ kendisi

ZEKERİYA SAY- RESUL EKREM ŞAHAN

İslam dinine ve Kur’an-ı Kerim öğretimine dil uzatan CHP Genel Başkanvekili Özgür Özel’e tepki yağıyor. LGBT’li sapkınları savunan, FETÖ medyasında bülbül gibi öten, Kandil’de PKK’lı olmadığı yalanını dillendirip örgütün avukatlığına soyunan, MİT TIR’ları ihanetinde yer alıp kumpasçı subaylarla görüşen Özel’in Diyanet’in 4-6 Yaş Kur’an Kursu hizmetine yönelik “Ortaçağ zihniyeti” sözleri, “helalleşme” takıyyesi yapan CHP zihniyetinin din düşmanı tavrını yeniden gündeme taşıdı. İşte din düşmanı mezhepçi Özel’e gelen tepkiler...

Özel CHP'ye yakışanı yaptı!

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya: “Helalleşme çağrısı maskesi eğreti duruyordu. Kılıçdaroğlu CHP’nin maskeli yüzü, Özgür Özel ise asıl çehresidir. O nedenle sözleri aslında bilinçaltının dışavurumudur. CHP’ye asıl yakışan da Özel’in söylemidir. CHP, cumhuriyetin temelinden itibaren bu ülkede ezanı yasakladı, camileri kapattı. Kur’an-ı Kerim’i yasaklattı. Özgür Özel, temsil ettiği bu geleneğe sahip çıkarak, tüm maskesine rağmen bu anlayışın kolay kolay değişmeyeceğini, değişmesinin mümkün olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Aslında bu tür açıklamalar iyi oluyor. Herkes, böyle maskeyle, makyajla değil de CHP’nin asıl yüzüyle tanışıyor. Bunların samimi olmadıklarını, CHP’lilerin değişmeyeceğini aslında herkes biliyor ama politik nedenler yüzünden susuyorlar. İnşallah bu son olaydan onlar da ibret alırlar.”

Hem çelişki hem din düşmanlığı

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş: “Seçimde camileri ziyaret eden, iftar sofralarından kalkmayan CHP’liler ufukta seçim görmeyince anında aslına rücu ediyor. Bale için 5 yaşın çok geç olduğunu savunan CHP zihniyeti, 4-6 yaşındaki çocuklara inancın gereği Kur’an eğitimine bilim dışı diyerek çelişkiye ve İslam’ı hedef alarak içindeki nefreti kusuyor. İnsanımız bunların helalleşme çağrısına kanmamalıdır. 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları adı altında çarşaf yırtmaları da bunun bir tezahürüdür. Erdoğan’ın son hamleyle döviz kurunu düşürerek erken seçim ihtimalini ortadan kaldırması CHP’lilerin psikolojisini de dilini de bozdu. İnsanımıza ve dini değerlerimize ait ne varsa nefret kusmaya başladılar. CHP sadece iktidarın değil milletin, dinimizin hasmıdır.”

Derhal görevden alınmalı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz: “Bu ne kindarlık sayın sözcü? Diyanet bünyesinde faaliyet gösteren okul öncesi 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim faaliyeti aslında takdir edilmesi gereken bir uygulama olup çocuklarını bu ilim ve irfan yuvalarına teslim eden aileler son derece memnundur. Kılıçdaroğlu’nun helalleşme ile ilgili samimiyetinin derecesini ve ciddiyetini görmemiz için, bu tezviratlı cümlelerle Diyanetin uygulamalarına dil uzatan şahsın derhal tüm görevlerinden alınması yerinde bir karar olacaktır.”

Bunların hedefleri İslâm dini

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal: “Milletvekili Özgür Özel; Göz aydınlığımız olan yavrularımıza Allah’ı, Kur’an-ı, Peygamber Efendimizi ve güzel ahlakını anlatmak ‘ortaçağ zihniyeti’ midir? Problem gerçekten üzüm yemek midir? Yoksa Diyanet midir? İslam mıdır? Nedir? Gidin Kur’an kurslarını ziyaret edin, bakın bakalım hangi ortaçağ zihniyetini göreceksiniz. Sadece hakaret etmek ne size ne ülkemize ne de milletimize bir şey kazandırmaz.”