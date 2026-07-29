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Siyaset Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'
Siyaset

Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'

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Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'

Araştırmacı-yazar Sabri Akgönül, Türkiye'nin gündemindeki sıcak siyasi gelişmeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını ve yeni parti tartışmalarını masaya yatırdı

Araştırmacı-yazar Sabri Akgönül, Türkiye'nin gündemindeki sıcak siyasi gelişmeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını ve yeni parti tartışmalarını masaya yatırdı

İşte programdan öne çıkan başlıklar ve analizler:

Özgür Özel'in Çıkışları ve "Derin Devlet" Söylemi

Programda, CHP Lideri Özgür Özel’in devlet okulunda çok dayak yediği için dayaktan korkmadığı yönündeki açıklamaları ve "derin devletin kendisine geldiği" iddiası ele alındı. Araştırmacı-yazar Sabri Akgönül, Türkiye'de bir derin devlet olduğu söyleminin bir masal olduğunu belirterek, siyasi alanda varlık gösteremeyen ve politika düzeyinde başarısız olan aktörlerin bu tür iddialara sığındığını ifade etti. Ayrıca Özel'in geçmişteki yaşamı ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını, liderlerin zaman zaman stratejik olarak gerçeğe uymayan söylemler kullanabildiğini dile getirdi.

 

2023 Seçimleri ve Kemal Kılıçdaroğlu Üzerinden Yapılan Hesaplaşmalar

Özgür Özel’in "2023 yılında Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'la yürüseydik kazanırdık, her şeyin sorumlusu Kılıçdaroğlu'dur" şeklindeki açıklamaları sert bir dille eleştirildi. Akgönül, 2023 sürecinde ne İmamoğlu ne de Yavaş'ın siyasi kariyerlerinin başında bir yenilgiyle lekelenmemek için adaylığı kabul etmediklerini hatırlatarak, muhalefetin o dönemde kazanacak bir adaydan ziyade kaybedecek başka bir şeyi olmayan bir adaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Bahçeli’nin Stratejisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni kurulan partilere ve Özgür Özel'in siyasi mücadelesine yönelik ılımlı ve meşruiyet atfe den yaklaşımı değerlendirildi. Akgönül, bu tutumun tesadüfi olmadığını; aksine MHP'yi geçmişte bölen ve seküler milliyetçi çizgide yer alan yapıların siyasi olarak tükenmesine yol açacak stratejik bir akıl barındırdığını belirtti. AK Parti ve MHP cephesinde ise siyasetteki asıl mücadelenin tabanda ve yeni dinamikler üzerinden süreceği ifade edildi.

 

Yeni Parti Arayışları ve Siyasetin Geleceği

Türkiye'de kurulan yeni partilerin ve muhalefet hareketlerinin geleceğe yönelik özgün bir vizyon ortaya koyamadığını, sürekli geçmişteki belirli dönemlere (örneğin 2000'li yılların başı veya geçmişteki sol/milliyetçi ekollere) nostaljik bir özlem duyduğunu belirten Akgönül, AK Parti ve MHP'nin ise geleceği inşa eden iddialı bir söylem ve tasarıma sahip olduğunu kaydetti.

SÜPER HABER

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Yorumlar

Deli İbo

Ulan bunların beyni yanık desem, gavurluğq geldimi saat gibi çalışıyor. Anlatıma geldiğinde mazilerinden hiç bir şey anımsamıyorlar, tıpta bu konuda herhangi bir teşhiste yok. Bu ne lan Lafonten'den Masallar. Bu millet masala doydu, onun içinde 23 seneden beri hep Reis diyor. Ulan bunlar Reis'in yolumdan gelebilirlermi? Reis bağımsız, tavizsiz, efendisiz, sadece milletine sorrumlu bir insan. Bunlar Selanik'ten gelmiş. Ne için geldikleri ve kimlerin emrinde ne için geldikleri artık Faş olmuş, bu milletle hiç bir aidiyet duygusu olmayan emir erleri. Bunlar yıkım ekibidir, amele pazarında, amele pazarlayan amele ve ihale başkanlarıdır. Turk'ün dini ile, inancı ile geleneği ile hiç bir bağları olmayan put peresttirler.
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