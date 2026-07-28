Siyasete meraklıysan üniformanı çıkar

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti yöneticileriyle birlikte Anıtkabir’i ziyareti sırasında kendisini karşılayan komutanın “Sayın Genel Başkanım hoşgeldiniz, hayırlı olsun” şeklinde selam durarak tekmil vermesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Mahkeme kararıyla uzaklaştırılmasına rağmen Atatürk’ün mozolesine “CHP Genel Başkanı” yazılı çelenk bırakmak isteyen Özel’e görevli komutanın izin vermemesi nedeniyle yaşanan kriz hafızalardaki yerini korurken, önceki gün de “Tekmil skandalı” yaşandı. Yeni Parti’nin paylaştığı “Tekmil” görüntüsü viral olurken, vatandaşlar bir komutanın siyasi parti genel başkanına tekmil vermesinin teamüllere aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Görevdeki bir subay tarafından bir siyasi parti genel başkanına “Sayın Genel Başkanım” diye hitap edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “Siyaset yapacaksa üniformasını çıkarsın” mealinde tepkilere yer verdiler.

ASKERİ SEMBOLLER ALET EDİLEMEZ

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi: “Anıtkabir komutanının bir siyasi parti genel başkanına bu şekilde selam vermesi doğru bir davranış değildir. İnsan görüntüleri izlerken, ‘Acaba bu kişi gerçekten orada görevli bir subay mıdır? Yoksa askeri üniforma giyip böyle bir tartışmaya sebep olan provakatör müdür?’ diye sormadan edemiyor. Hiç kimse askeri sembolleri kendi emellerine alet edemez. Askeri kurallar bellidir. Askerî selam ve tekmil, kişisel takdire göre verilen jestler değildir. TSK’da askerî selam ve tekmil; kanun, yönetmelik ve yerleşik askerî teamüllerle düzenlenmiş disiplin uygulamalarıdır. Kime, ne zaman ve hangi usulle selam verileceği bellidir. Bu, kişisel tercihe bırakılmış bir davranış değildir. Askerî selam; askerî hiyerarşinin, devlet otoritesinin ve resmî protokolün bir gereğidir. Üstlere, Cumhurbaşkanına, askerî törenlerde, şehit ve devlet büyüklerinin cenaze törenlerinde ve mevzuatta öngörülen diğer resmî durumlarda uygulanır. Bunun dışında, görevdeki bir subayın herhangi bir siyasi parti genel başkanına bu sıfatıyla askerî selam vermesi veya tekmil sunması; TSK’nın siyasi tarafsızlığı ve askerî disiplin anlayışı bakımından ciddi tartışmalara yol açabilecek bir görüntü oluşturur. Askerî selam, siyasi nezaket gösterisi veya kişisel bağlılık ifadesi değildir. Üniforma, herhangi bir siyasi görüşün veya partinin değil; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniformasıdır. Bu nedenle askerî teamüllerin dışına çıkılması, yalnızca bireysel bir davranış olarak değil, kurumsal disiplin ve tarafsızlık ilkeleri açısından da sorunlu bir davranış şekli olarak değerlendirilir.”

TEAMÜLLERİNDE OLMAYAN UYGULAMA

Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş de şunları dile getirdi: “İç Hizmet Yönetmeliği Madde 44’e göre; Amir ve üstlere, Türk Bayrağı’na ve devlette makam sahibi olan Cumhurbaşkanı, bakanlar ve protokolde yeri bulunan resmi devlet yetkililerine selam verilir. Yabancı devlet başkanlarına ise cephe selamı verilir. Bu kriterlere göre baktığımız zaman Özgür Özel resmi devlet yetkilisi değildir. Oradaki komutan, yetkili olarak karşılama yapmıştır. Ancak bir siyasi partinin genel başkanını ‘Sayın Genel Başkanım’ diyerek selamlama ile birlikte karşılaması, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teamüllerinde rastlanılmayan bir uygulamadır. Çünkü TSK’da temel anlayış, siyaset dışında kalma anlayışıdır. Oradaki komutan böyle bir düşünceyle yapmamışsa bile yine de bir siyasi partinin mensubuymuş gibi algılanacak şekilde karşılama yapması bana göre doğru olmamıştır.”