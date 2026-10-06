Özgür Özel’den skandal 'u' dönüşü! Arşivler saniyeler içinde patladı: 'Sütte leke var' dediği lafı inkar etti

Kürsüde yaptığı konuşmada geçmişte söylediği sözleri açıkça inkar eden Özgür Özel, "Bir gazetenin yazarı 'Özgür Özel dedi ki sütte leke var, bizim belediye başkanlarımızda yok' diyor. Ben dediğimi derim, demediğimi demedim derim. Ben o lafı bir tek Ferdi Zeyrek için söyledim" iddiasında bulundu. Ancak arşiv kayıtları Özgür Özel'in bu pişkin savunmasını saniyeler içinde yerle bir etti.

**İzmir'de Cemil Tugay için de aynı cümleleri dizmişti**

2024 yerel seçimleri döneminde İzmir Karabağlar'da düzenlenen mitingde kürsüye çıkan Özel’in, Cemil Tugay’ı överken de birebir aynı ifadeyi kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

O dönem Tugay'ı yere göğe sığdıramayan Özel'in, "Bütün iddialara, iftiralara rağmen üzerine çamur yapışmadı. O da Cemil Tugay… Sütte leke var onda yok" ifadelerini kullandığı görüntüler muhalefetteki maskeli siyasetin bir örneği olarak kayıtlara geçti.