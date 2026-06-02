Özgür Özel yine Haçlılara ağladı: Bu kez Amerikalılara şikayet etti!
Özgür Özel yine Haçlılara ağladı: Bu kez Amerikalılara şikayet etti!

Şaibeli kurultay davasında mutlak butlan kararıyla mahkeme tarafından görevden alınan ve CHP Grup Başkanı görevine geri dönen Özgür Özel, Haçlı ağababalarına ağlamaya devam ediyor. Avrupa kıtasındaki hemen her ülkenin basınına konuşarak ülkesini şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren Özel bu kez Amerikan haber dergisi Newsweek'e ülkesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı iken mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olan ve TBMM'deki makamına geri dönen Özgür Özel, ülkesini yabancı ülkelere şikayet etmeye doymuyor. 

Son olarak Belçika'da düzenlediği mitingde istediğini bulamayan ve az katılım ile komik duruma düşen Özel, hemen ardından Avrupa basınına ülkesini şikayet etmişti. Bu kez de Amerikan haber dergisi için kaleme aldığı yazıda ülkesini şikayet etti.

Özel, yazdığı uzun yazıda bol bol şikayetlerde bulunurken, konuyu NATO'ya da getirdi. 

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ KRİZİ VAR

Özel yazısında, Türkiye'de yaşandığını iddia ettiği 'demokrasi krizinin' NATO'yu dahi ilgilendirdiğini söyledi. Özgür Özel'in ifadeleri şu şekilde: "Türkiye’nin demokrasi krizi, sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor. Bugün Türkiye’de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa’nın, NATO’nun, Karadeniz’in, Doğu Akdeniz’in ve Ortadoğu’nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Mevcut eğilimler sürerse, Türkiye NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak."

MUTLAK BUTLANI DA ŞİKAYET ETTİ

Mutlak butlan hakkında da şikayetlerde bulunan Özel, "En son olarak bir mahkeme, “mutlak butlan” adı verilen olağanüstü bir doktrine başvurarak CHP’nin 2023 Kurultayı’nı yok saymaya, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden almaya ve kurultayı kaybetmiş, art arda 13 seçim yenilgisiyle itibarsızlaşmış önceki yönetimi yeniden göreve getirmeye yöneldi."

