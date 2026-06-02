İşte Montella'nın Dünya Kupası kadrosu! O isimler çağırılmadı!
2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol takımının kadrosu belli oldu.
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik geniş kadrodan 9 ismi çıkararak Dünya Kupası kadrosunu belirledi.
İşte A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan 9 isim ve Dünya Kupası kadrosunda yer almayan bazı isimler...
* Ersin Destanoğlu (Geniş kadroda yer almıştı)
* Muhammed Şengezer (Geniş kadroda yer almıştı)
* Ahmetcan Kaplan (Geniş kadroda yer almıştı)
* Mustafa Eskihellaç (Geniş kadroda yer almıştı)
* Yusuf Akçiçek (Geniş kadroda yer almıştı)
* Atakan Karazor (Geniş kadroda yer almıştı)
* Demir Ege Tıknaz (Geniş kadroda yer almıştı)
* Yusuf Sarı (Geniş kadroda yer almıştı)
* Aral Şimşir (Geniş kadroda yer almıştı)
* Emirhan İlkhan
* Başar Önal
* Arda Okan Kurtalan
* Eren Dinkçi
* Kenan Karaman
* Emirhan Topçu
* Adil Demirbağ
* Umut Nayir
* Rıdvan Yılmaz
* Enes Ünal
* Semih Kılıçsoy
* Ozan Tufan
* Bertuğ Yıldırım
* Berke Özer
