Özgür Özel rezil kepaze oldu! İnsan içine çıkamayacak

Melih Altınok, CHP'nin her daim kurusıkı sallayan grup başkanvekili Özgür Özel'i yerin dibine batırdı. Sabah gazetesindeki yazısında, "Hep gündemde kalmak için bünyenize bu kadar yüklenmeye değer mi?" diye soran Altınok, şunları kaydetti:

"Geçenlerde TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel pürtelaş bir şeyler anlatıyordu.

Evet, biliyoruz, Özel yerinde duramayan bir karakter. Hiperaktif.

Bütün tartışmalarda hep en önde. AK Parti'ye bir şey denecekse mutlaka en önce o gözünü yumuyor, ağzını açıyor.

Ama bu sefer bir başkaydı... Kendisinden "Özgür Özel" diye bahsetmeye başlayan grup başkanvekili, konuşmasından sonra elim bir suikast girişimine maruz kalabileceğinden bahsediyordu:

"Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevap vermekten kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya açıklanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riskli. Kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa, o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneğini teslim ettim. Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riskinin olduğunun hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız."

Sonra ne mi oldu?

Ne olacak?..

Tıpkı "Geleceğim, bekle dedi, gitti.. Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu.. Ama kimse ölmedi" diyen Özdemir Asaf'ın anlattığı gibi oldu...

Özel trollerle ilgili kimsenin ilgisini çekmeyen ifşalar yaptı. CHP'liler dahil kimse dönüp bakmadı. Allah uzun ömür versin, Özgür Bey de yaşıyor işte...

Tabii buna yaşamak denirse.

Öyle ya, kur kur kur, vesvese yap nereye kadar sayın vekil?

Söyleyeceğiniz varsa söylersiniz, koskoca ana muhalefetin sözcüsüsünüz, kim size ne yapabilir?

Twitter'da fazla vakit geçiriyor olabilir misiniz?

Hep gündemde kalmak için bünyenize bu kadar yüklenmeye değer mi?

Baksanıza paranoyalar falan, belli ki kaldırmıyor artık.

İnanın seçmenleriniz de sıkıldı."