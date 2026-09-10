Slovenyalılar, ülkelerinde İsrail elçiliğinin açılmasını protesto etti!

İşgalci rejimin Slovenya’daki ilk büyükelçiliğini açması, başkent Ljubljana’da binlerce kişinin katıldığı protestoyla karşılandı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı büyükelçilik önündeki gösteriye yaklaşık 2 bin kişi katılarak tepkilerini dile getirdi.

İşgalci rejimin, Slovenya'da açılan bu ilk büyükelçiliğiyle birlikte siyonistlerle ekonomik, eğitimsel, bilimsel, kültürel ve sportif iş birliğini geliştirmek amaçlanıyor.

Siyonist elçilik, Slovenya'ya iki günlüğüne gelen işgal rejimi dışişleri bakanı Gideon Sa'ar tarafından açıldı.

Protestocular Sloven ve Filistin bayrakları ve pankartları taşıyarak işgalci rejime karşı sloganlar atarken Filistin'i destekledi.

Bu arada iki merkez sol muhalefet partisi, merkez sağ Başbakan Janez Jansa'ya karşı hükümetinin işgalci rejime yönelik tutumu nedeniyle anayasal suçlama yöneltilmesi için parlamentoya öneride bulundu ve Slovenya'nın artık egemen bir dış politika izlemediğini, dış politikasını yalnızca işgalci rejimin çıkarları doğrultusunda kullandığını söyledi.

Ağustos ayı sonlarında Slovenya, işgalci rejimin işgal altındaki Batı Şeria'da 1200 yeni yerleşimci evi inşa etme planlarını kınayan ortak bir Avrupa Birliği bildirisine karşı çıkmıştı.

Slovenya'nın önceki merkez sol hükümeti, Haziran 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanıdı ve 2025'te işgal başbakanı Binyamin Netanyahu ile iki bakanını, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etti.

Ancak Mart ayındaki genel seçimlerin ardından Haziran ayında göreve gelen yeni merkez sağ hükümet, bu adımları iptal etti ve işgalci rejimin "değerli bir ortak olduğunu" iddia ederek siyonistler ile bağlarını güçlendirdi.