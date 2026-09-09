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Gündem Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
Gündem

Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine Ali Haydar Kurum hakkında TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilen Kurum, polis ekiplerince Ümraniye’de yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen şahsın görüntülerine benzer şekilde, 'Vanlı iş insanı' ifadeleriyle bir kişinin yürürken kayda alınan görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen görüntüler sonrası şahsın 1965 Erciş doğumlu Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul'un Pendik ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ali Haydar Kurum hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçu kapsamında işlem başlatıldı ve Ümraniye'de gözaltına alındı.

 

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kurum hakkında yapılan sorgulamalarda, 'güveni kötüye kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımı', 'kasten yaralama', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

ARAMA VE EL KOYMA KARARI DA VERİLDİ

Soruşturma yalnızca gözaltı işlemiyle sınırlı kalmadı. Başsavcılık tarafından verilen karar doğrultusunda şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirilecek.

Kurum'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.

Soruşturma devam ediyor.

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