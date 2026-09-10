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Yerel Kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye’ye girerken yakalandı
Yerel

Kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye’ye girerken yakalandı

Yeniakit Publisher
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Kırmızı bültenle aranıyordu Türkiye’ye girerken yakalandı

Bahçelievler'de bir kafeye ve Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlere ilişkin kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Kasım 2024'te Bahçelievler'deki bir kafeye ve 21 Mart 2025'te Şişli'deki Irak Başkonsolosluğuna yönelik eylemlerde şüpheli olarak tespit edilen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar'ın, tutuklu bulunduğu Gürcistan'daki cezaevinden tahliye edildiği belirlendi.

Çınar, Ardahan'daki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. 

Yapılan sorgulamada, Çınar hakkında "suç örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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