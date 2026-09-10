İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü

İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırılarda dengeleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

ABD’nin İran’a ait petrol tankerlerini hedef almasının ardından Tahran yönetiminin Ürdün’de Amerikan askeri varlığının bulunduğu Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne düzenlediği balistik füze saldırısının Amerikan uçaklarına zarar verdiği bildirildi.

AMERİKAN MEDYASI DUYURDU: 8 F-15 HASAR GÖRDÜ

CBS muhabiri Jennifer Jacobs’ın kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre İran saldırısında ABD Hava Kuvvetlerine ait yaklaşık 8 F-15 savaş uçağı hafif hasar gördü.

Hasar gören F-15'lerin daha sonra yeniden hizmete döndüğü belirtildi.

Asıl ağır hasarın ise ABD'nin yakın hava desteği için kullandığı A-10 Thunderbolt II uçağında meydana geldiği bildirildi.

A-10'UN BİR KANADI YOK!

“Warthog” lakabıyla bilinen A-10 Thunderbolt'un saldırıda vurulduğu ve kanatlarından birini kaybettiği aktarıldı.

Böylece İran’ın saldırısının Amerikan askeri uçaklarında hasara yol açtığı bilgisi ilk kez ABD merkezli kaynaklara da yansımış oldu.

İRAN BİR GÜN ÖNCE “HANGARLARI VURDUK” DEMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları, saldırının ardından yaptığı açıklamada ABD güçlerinin kullandığı El-Ezrak/Muwaffaq Salti Hava Üssü'nün balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Tahran, saldırının F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlandırma alanları ile hangarlarına yöneltildiğini açıklamış ve hedeflerde ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti.

ABD medyasına yansıyan son bilgiler, İran'ın üssü ve buradaki askeri havacılık unsurlarını hedef aldığı açıklamasının ardından geldi.

ABD PETROL TANKERLERİNİ VURDU, İRAN ÜSSE FÜZE YAĞDIRDI

Bölgedeki son gerilim, ABD ordusunun İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu açıkladığı 5 İran petrol tankerini vurmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.

CENTCOM, tanker saldırılarının İran'ın bir Amerikan savaş gemisini balistik füzelerle iki kez hedef almaya çalışmasına karşılık gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran ise petrol tankerlerine yönelik saldırıya Amerikan askeri üslerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu ve Ürdün'deki üs balistik füzelerin hedefi oldu.

20 BALİSTİK FÜZE, 30'DAN FAZLA PATRIOT

Saldırının boyutuna ilişkin dikkat çekici bilgiler de ortaya çıktı.

Ürdün ordusu, İran'dan ülkeye doğru 20 balistik füze fırlatıldığını, bunların 18'inin hava savunma sistemlerince imha edildiğini, ikisinin ise yerleşim bulunmayan bölgelere düştüğünü açıkladı.

CBS'ye dayandırılan bilgilere göre Amerikan güçleri de İran saldırısına karşı savunma amacıyla 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi.

Buna rağmen ABD askeri uçaklarının hasar gördüğüne ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, İran'ın Ürdün'deki Amerikan askeri varlığına yönelik saldırısının sonuçları üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü.

TAHRAN'DAN WASHINGTON'A SAHADA MİSİLLEME

ABD'nin İran petrol tankerlerini vurması, İran'ın Amerikan üssünü balistik füzelerle hedef alması ve ardından ABD savaş uçaklarının hasar gördüğünün Amerikan medyasına yansıması, Washington-Tahran çatışmasının karşılıklı misillemelerle yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.

Özellikle bir A-10'un ağır hasar alması ve yaklaşık 8 F-15'in saldırıdan etkilenmesi, İran'ın saldırısının yalnızca üssün çevresini değil, ABD'nin bölgedeki hava unsurlarını da etkilediğini ortaya koydu.