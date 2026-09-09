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Gündem Ekrem İmamoğlu’na kötü haber! Artık cezaevinde maç izleyemeyecek!
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Ekrem İmamoğlu’na kötü haber! Artık cezaevinde maç izleyemeyecek!

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Ekrem İmamoğlu’na kötü haber! Artık cezaevinde maç izleyemeyecek!

İBB davası kapsamında rüşvet ve yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 51 kişi artık lig maçlarını izleyemeyecek. Bazı cezaevlerinde Süper Lig maçlarının canlı yayınlarına "dağıtıcı firma ile anlaşma sağlanamadığı” gerekçesiyle son verildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası çerçevesinde tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 51 kişinin kaldığı bazı cezaevlerinde, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Süper Lig maçlarını izleme olanağı kaldırıldı.

GEÇEN SEZON İZLEYEBİLİYORLARDI

Sözcü'de yer alan habere göre; geçen sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu cezaevlerinde kalan tutuklular lig maçlarını canlı olarak takip edebilirken, bu sezon başında söz konusu uygulama durduruldu.

 

GEREKÇE: ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Cezaevi yönetimlerinin, yayınların kesilmesine gerekçe olarak "dağıtıcı firma ile anlaşma sağlanamadığını" bildirdiği öne sürüldü. Tutukluların yayın ücretini kendi ceplerinden ödeme talebi ise cezaevi idarelerince kabul edilmedi.

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Yorumlar

kısve

zulum düzeni normal!

Çuvaldız

bunlar bir de tv mi seyrediyorlar hapishanede?
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