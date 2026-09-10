Trabzonspor'un teknik direktör listesinde bomba isim! Başkan Ertuğrul Doğan ile masaya oturacak
Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un gündemine Stefano Pioli'nin geldiği ve yönetimin İtalyan çalıştırıcı ile masaya oturacağı öne sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Teknik direktör arayışında olan Trabzonspor'un gündemine Stefano Pioli'nin geldiği ve yönetimin İtalyan çalıştırıcı ile masaya oturacağı öne sürüldü.
Fatih Tekke ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, yerli ve yabancı olarak birçok ismin yer aldığı listeye yeni bir teknik adamın daha eklendiği öne sürüldü.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, İtalyan teknik direktör Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için nabız yokluyor.
Haberde, Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde Pioli ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.
2021-2022 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Fiorentina'da görev yapıyordu. Kasım 2025'ten bu yana boşta olan İtalya teknik adamın kariyerinde Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter ve Al-Nassr da bulunuyor
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