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Aktüel MEB'i dünya konuşuyor! Devlet okulları özel okullardan daha başarılı
Aktüel

MEB'i dünya konuşuyor! Devlet okulları özel okullardan daha başarılı

Yeniakit Publisher
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MEB'i dünya konuşuyor! Devlet okulları özel okullardan daha başarılı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü kapsayıcı eğitim reformları ve fırsat eşitliği vizyonu, uluslararası arenada tarihi bir başarıyla taçlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü kapsayıcı eğitim reformları ve fırsat eşitliği vizyonu, uluslararası arenada tarihi bir başarıyla taçlandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 91 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye; fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının tamamında birden en yüksek performans artışını kaydeden tek ülke olarak dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Bakanlığın resmi okullara gerçekleştirdiği yoğun altyapı, teknoloji ve akademisyen destekli eğitim yatırımları neticesinde devlet okulları, tüm temel kategorilerde özel okulları geride bıraktı. Fen bilimleri alanında 497 puana ulaşan devlet okulları, 475 puanda kalan özel okulları ve 482 puanlık OECD ortalamasını geride bıraktı. Okuma becerilerinde 475 puan elde eden kamu okulları, OECD ortalamasının 14 puan üzerine çıkarken, 449 puan alan özel okullara 26 puan fark attı. Matematik branşında da 464 puana ulaşan devlet okulları, özel okulların 20 puan önünde yer alarak eğitimde kalitenin asıl adresi olduğunu kanıtladı. Geleceğin teknolojilerini doğrudan ilgilendiren bilgi işlemsel problem çözme yetkinliğinde ise devlet okulları özel kurumlara 22 puanlık fark attı.

 

Türkiye’nin eğitimdeki bu tarihi sıçraması uluslararası otorite kurumlarının da takdirini topladı. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, küresel ölçekte pek çok ülkenin eğitimde duraklama yaşadığı bir dönemde Türkiye’nin her üç alanda birden yükselmesini "tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikâyesi" olarak nitelendirdi. Schleicher, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaya koyduğu bu performansın küresel ölçekte örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.

Bakanlığın akademik derinleşmeyi hedefleyen tematik lise modelleri de başarıyı zirveye taşıdı. Fen liseleri matematikte 606, okumada 579 ve fen bilimlerinde 617 puana ulaşarak küresel standartların çok üzerinde bir derece elde etti. Hayata geçirilen nitelik odaklı politikalar ve öğretmen gelişimine verilen kesintisiz destek sayesinde devlet okulları, Türkiye’nin eğitimdeki en güvenilir limanı olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.

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