Mars'ta gizemli delikler bulundu

NASA’nın Mars’taki Gale Krateri’nde 14 yıldır görev yapan Curiosity uzay aracı, gezegenin yüzeyinde bilinen erozyon süreçlerinden farklılık gösteren küçük ve sığ delikler keşfetti.

NASA’nın gezgin keşif aracı Curiosity, Mount Sharp dağının sülfat açısından zengin katmanlarının yer aldığı Valle Grande bölgesindeki tırmanışına devam ediyor. Araç, zemin incelemeleri sırasında yaklaşık 1 santimetre genişliğinde sığ delikler kaydetti.

YENİ YAPILARIN ÖZELLİKLERİ VE İNCELEME SÜRECİ

TRTHaber'in aktardığına göre, gezegenin jeolojik geçmişine ilişkin yeni veriler sunan keşfe dair öne çıkan ayrıntılar şu şekilde:

Daha önce incelenen çukurların aksine, yeni tespit edilen deliklerin çevresinde erozyon sonucu aşınarak ayrılmış çakıl veya mineral kalıntılarına rastlanmadı. Yapıların sığ ve geniş olması, gezegendeki bilinen aşınma süreçlerinden farklı bir mekanizmaya işaret ediyor.

Curiosity ekibi, deliklerin kökenini araştırmak amacıyla araç üzerinde bulunan MAHLI ve Mastcam kameralarını devreye soktu. Bölgeden elde edilen yakın çekim fotoğraflar ile üç boyutlu yüzey modelleri üzerinden analizler sürdürülüyor.

Mount Sharp tırmanışında 1000 metrelik irtifa kazanımı eşiğini geride bırakan Curiosity, bölgedeki farklı kayaç katmanlarının kimyasal yapısını ve aşınma karakteristiklerini incelemeyi sürdürüyor.

Bilim insanları, tespit edilen yapıların henüz tanımlanmamış bir erozyon türünden mi yoksa kayaçların fiziksel niteliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek üzere veri analizlerine devam ediyor.