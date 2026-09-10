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Dünya ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler
Dünya

ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler

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ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Doğu Pasifik’te tekneleri peş peşe hedef alan ABD ordusu yine saldırdı. SOUTHCOM, Karayipler’de vurulan bir teknede bulunan 3 kişinin “narko-terörist” oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladı. Washington’ın bölgede giderek yoğunlaşan ölümcül operasyonları dikkat çekiyor.

ABD ordusu, uluslararası uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler’de gerçekleştirdiği askeri saldırılara bir yenisini daha ekledi.

Son günlerde Karayipler ve Doğu Pasifik’te tekneleri peş peşe hedef alan ABD güçleri, bu kez Karayipler’de seyreden bir tekneyi vurdu.

TEKNEYİ VURDULAR, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

ABD ordusu, hedef alınan teknenin uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığını belirtirken, teknede bulunan kişileri “narko-terörist” olarak tanımladı.

SOUTHCOM açıklamasında, “Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Böylece ABD ordusunun bölgede son günlerde peş peşe gerçekleştirdiği tekne operasyonlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

KARAYİPLER’DE ABD ATEŞİ

Karayip Denizi; Küba, Jamaika, Haiti, Dominik Cumhuriyeti ve çok sayıda ada ülkesinin yanı sıra Orta ve Güney Amerika kıyılarıyla çevrili geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi giderek askeri operasyonlara dönüştürmesi ise bölgede yeni bir tablo ortaya çıkardı.

ABD ordusu, uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğunu belirttiği tekneleri tespit ederek doğrudan askeri müdahalede bulunuyor. Bazı operasyonlarda teknelerdeki kişiler gözaltına alınırken bazı saldırılar ölümle sonuçlanıyor.

Son saldırıda da tekne içerisindeki 3 kişi sağ ele geçirilmek yerine ABD ordusunun saldırısı sonucu öldürüldü.

HER GÜN YENİ BİR TEKNE

ABD Güney Komutanlığı’nın bölgede yürüttüğü operasyonlar son haftalarda dikkat çekici şekilde yoğunlaştı.

SOUTHCOM, 29 Ağustos’tan bu yana Doğu Pasifik’te Los Choneros karteli tarafından kullanıldığını belirttiği çok sayıda yakıt ikmal teknesine operasyon düzenledi.

Daha önce ele geçirilen bazı şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edilirken ABD ordusu, Karayipler’deki son operasyonda ise doğrudan ölümcül güç kullandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle Karayipler ve çevresindeki sularda askeri operasyonlarını artıran Washington’ın bundan sonra bölgede nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

 

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