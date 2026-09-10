Ehliyetsiz magandaya rekor ceza: Tek teker üstünde 250 bin liralık akrobasi!
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Nevşehir’de trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler sergileyerek güvenliği tehlikeye düşüren sürücüye 250 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücünün motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediğini gösteren görüntü üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada motosiklet sürücüsünün bir süre önce ehliyetine el konulan E.Ç. olduğunu belirledi.
"Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 250 bin lira ceza yazılan E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.