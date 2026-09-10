İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı?

Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerde uzun süredir devam eden soğukluğun ortasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçiliği faaliyetlerinin güvenlik gerekçesiyle büyük ölçüde askıya alındığı bir dönemde Joel Lion’u Türkiye’ye maslahatgüzar olarak atadı.

Lion, çarşamba günü Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’na güven mektubunu sundu.

2023’TEN SONRA BİR İLK

Atamanın en dikkat çekici taraflarından biri ise zamanlaması oldu.

Lion’un Ankara ziyareti, İsrail’in 2023 yılının sonlarında Ankara ve İstanbul’daki diplomatik personelini çekmesinden bu yana İsrail’den üst düzey bir yetkilinin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

İsrail’in Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian’ın bu yıl emekliye ayrılmasının ardından Ankara’daki büyükelçilik makamı da boş kalmıştı.

Tel Aviv yönetiminin büyükelçi yerine maslahatgüzar görevlendirmesi diplomatik temsilin yeniden güçlendirilmesi açısından sınırlı ancak dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

MOLDOVA VE ERMENİSTAN’DA GÖREV YAPTI

Joel Lion, Türkiye görevlendirmesinden önce İsrail’in Doğu Avrupa ve Kafkasya diplomasisinde görev aldı.

Nisan 2025’e kadar İsrail’in Moldova’daki ilk yerleşik büyükelçisi olan Lion, daha sonra Ağustos 2026’ya kadar Ermenistan’da yerleşik olmayan büyükelçi olarak görev yaptı.

Tecrübeli diplomatın şimdi Ankara’ya gönderilmesi, Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

“KAPALI OLMASININ NEDENİ SİYASİ DEĞİL”

İsrailli bir yetkili ise Ankara Büyükelçiliğinin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyükelçiliğin resmen kapatılmadığını belirten yetkili, Türkiye’deki yerel personelin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Diplomatik personelin bulunmamasını siyasi ilişkilerden ziyade güvenlik gerekçelerine bağlayan yetkili, iki tarafın da mevcut güvenlik şartlarında büyükelçiliğin kapalı kalması konusunda aynı görüşte olduğunu aktardı.

7 EKİM’DEN SONRA İLİŞKİLER DİBE VURDU

Türkiye ile İsrail arasında 2022 ve 2023 yıllarında başlayan normalleşme süreci, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze’de yaşananlarla birlikte tersine döndü.

Ankara, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert şekilde kınarken ilerleyen dönemde yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi.

Türkiye 2024 yılında İsrail’le ticarete yönelik yaptırım kararlarını da devreye aldı.

Böylece iki ülke arasında kısa süre önce yeniden kurulan diplomatik yakınlaşma yerini sert siyasi gerilime bıraktı.

BU KEZ KRİZİN ADRESİ SURİYE

Ankara-Tel Aviv hattındaki gerilim Gazze ile de sınırlı kalmadı.

İki ülkenin Suriye politikaları arasındaki görüş ayrılıkları son dönemde güvenlik ve askeri dengelerin doğrudan tartışıldığı bir noktaya ulaştı.

İsrail geçen ay Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin kuzeyinde bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef aldı.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin bölgeye hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığını ve böyle bir adımın İsrail hava kuvvetlerinin Suriye’deki hareket alanını kısıtlayabileceğini öne sürdü.

NETANYAHU SONRASINA HAZIRLIK MI?

İşte Joel Lion’un Ankara’ya gönderilmesini daha dikkat çekici hale getiren noktalardan biri de İsrail’de yaklaşan seçimler.

Ankara’da, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ekim ayında yapılması beklenen genel seçimlerde iktidarı kaybetmesi halinde Türkiye ile İsrail arasında yeniden diplomatik diyalog kurulmasının önünün açılabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Netanyahu’nun seçimden sonra farklı siyasi partilerle koalisyon oluşturarak iktidarını sürdürmesi ihtimali de masada.

Dolayısıyla Lion’un Türkiye’ye gönderilmesinin doğrudan Netanyahu sonrasına yönelik bir hazırlık olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Buna rağmen Gazze ve Suriye nedeniyle ilişkilerin son derece gergin olduğu, Ankara’daki İsrail Büyükelçiliğinin fiilen çalışmadığı ve İsrail seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde gerçekleştirilen atama, Tel Aviv’in Türkiye ile diplomatik kanalı tamamen kapatmak istemediğinin işareti olarak dikkat çekiyor.