11 yaşındaki çocuk derenin ortasında mahsur kaldı! İtfaiyeden “merdiven köprü” operasyonu
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde Çay Deresi’nin ortasında mahsur kalan 11 yaşındaki K.K. için itfaiye ekipleri seferber oldu. Dere üzerine merdivenlerle köprü sistemi kuran ekipler, çocuğu güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.
Sakarya’nın Geyve ilçesinde derede mahsur kalan 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin geliştirdiği merdiven köprü sistemi sayesinde kurtarıldı.
Olay, Geyve ilçesine bağlı Tepecikler Mahallesi mevkiindeki Çay Deresi’nde meydana geldi.
DERENİN ORTASINDA MAHSUR KALDI
Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki K.K.’nın Çay Deresi’nde mahsur kaldığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İhbarın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Geyve Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip kısa sürede olay yerine ulaştı.
İtfaiye ekipleri çocuğu derenin orta bölümünde mahsur kalmış halde buldu.
MERDİVENLERİ KÖPRÜYE ÇEVİRDİLER
Çocuğa güvenli şekilde ulaşabilmek için çalışma başlatan ekipler, derenin üzerine merdivenlerden geçiş sistemi oluşturdu.
Adeta köprü görevi gören merdiven sistemi üzerinden ilerleyen itfaiye ekipleri, 11 yaşındaki K.K.’ya ulaşmayı başardı.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuk bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kurtarma operasyonunun ardından K.K., olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.
11 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.