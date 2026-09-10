Ligin en fazla gol yiyen takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, aynı performansı lig maçlarına yansıtamadı.

Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’ye 4-2 kaybetti.

Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya kadar geriledi. İlk 4 haftada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

Göztepe, geçen sezonun ilk 4 haftasında ise kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.