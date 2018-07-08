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Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın "CHP olmasaydı daha çok oy alırdık" sözlerine CHP'li Özgür Özel "Biz olmasaydık baraj altında kalırdınız" sözleriyle karşılık verdi.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:31
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!

Seçimlerden önce CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet İttifakı seçimlerden sonra dağılmasının ardından partiler arasındaki tartışma da her geçen gün büyüyor.

"CHP BİZE OY KAYBETTİRDİ"

Önceki gün İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ seçimlerle ilgili, "Koyduğumuz hedeflere ulaşamadık. Bunun nedenleri var. Benim kişisel kararım CHP ile seçim ittifakı bize oy kaybettirdi." açıklamasında bulunmuştu.

"BİZ OLMASAYDIK İYİ PARTİ BARAJ ALTINDA KALIRDI"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise bugün TBMM'de yaptığı açıklamada Özdağ'ın sözlerine karşılık, "YSK'nın ilan ettiği resmi sonuçlara göre İYİ Parti mevcut olan barajın altında görülüyor. Biz olmasaydık barajın altında kalacaklardı" dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:31
  1. Demokrat Parti
  2. Saadet Partisi
  3. CHP
  4. İYİ Parti
  5. Özgür Özel
  6. Ümit Özdağ

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