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'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma!
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Dünya 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma!
Dünya

'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma!

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünün protesto edildiği Londra'da 'Özgür Filistin' sloganı atan İngiliz polisine soruşturma açıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 18:18:00 - 2021-05-18 18:20:43

Londra'da Filistin'e destek protestosunda slogan atan kadın polisle ilgili olayın araştırıldığı bildirildi.

İngiltere'de "Özgür Filistin" sloganı atan polis, ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, polis memuru, Londra'da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde protestocularla konuşup, ardından "Özgür Filistin" şeklinde bağırdı.

Filistin gösterisine destek verdi

Görüntülerde, söz konusu polisin göstericilerden biriyle sarıldığı ve beyaz gül aldığı görülüyor.

İngiliz polisinin, 15 Mayıs'ta başkent Londra'da İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere destek veren kadın polis memurunu soruşturduğu belirtildi.

Polis memuru soruşturuluyor

Londra Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Polis memurları, gösterilere katılanlarla olumlu şekilde ilişki kurmaya teşvik edilirken, aktif olarak katılmamaları veya siyasi pozisyonları benimsememeleri gerektiğini bilirler. Halkın memurlarımıza güvenini sağlamak için bu hayati önem taşır. Mesleki Standartlar Müdürlüğü, bu olayın tüm koşullarını araştırmak ve hangi işlemin daha uygun olduğunu belirlemek için bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kanlı saldırılarının bilançosu

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

 

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