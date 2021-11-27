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Spor Özer Hurmacı'dan nafaka açıklaması
Spor

Özer Hurmacı'dan nafaka açıklaması

Eşi ile ilginç bir şekilde yol ayrımına giden futbolcu Özer Hurmacı'dan nafaka açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:03:00 -
Özer Hurmacı'dan nafaka açıklaması

Eylül başında boşanma haberleriyle gündeme gelen eski futbolcu Özer Hurmacı, önceki gün İstinyePark’ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hurmacı, “Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu, ne getireceği belli olmuyor” dedi.

Eşi Mihriban Dinçer’in 30 milyon TL tazminat, üç çocuğu için de 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerin doğruluğu sorulduğunda söze giren Hurmacı, “Onlar benim canım, onlara bütün malvarlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey, onların bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları” diye konuştu.

Çekişmeli Boşanma Davası devam ederken Mihriban Dinçer, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı. Eşinin yaklaşık 20 gayrimenkulünün bulunduğunu iddia eden Dinçer, 50 bin liralık ‘katılma alacağı’ davası açarak, eşinin gayrimenkullerinin üçüncü kişilere satışının önlenmesi için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.

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