Özel üniversiteler vaat yarışına girdi

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi ile öğrenciler ve üniversiteler için zorlu bir süreç başladı. 76 özel üniversitenin reklamları televizyon ve billboardları süslerken, tercih fuarlarında en uygun taksit, en iyi indirim ve iş garantisi vaadi veren birçok özel üniversite başarı sıralamasında kendine en son bölümde yer bulabiliyor.

TÜRKİYE’DE 76 ÖZEL ÜNİVERSİTE BULUNUYOR

Tercih döneminin başlaması ile birçok öğrenci hayatını şekillendirecek olan üniversiteyi seçmek için araştırmalara başladı. Öğrencilerin önemli alternatiflerinden birisi ise özel üniversiteler. 76 özel üniversitenin bulunduğu Türkiye’de her yıl önemli oranda öğrenci bu üniversiteleri seçiyor. Reklam kampanyalarına başlayan birçok özel üniversite ise televizyonlar, billboardlar ve internet sitelerine verdikleri tanıtım filmlerinde gerçeği yansıtmayan vaatler sunuyor. Süslü ifadelerde öğrenciye başarı fırsatı sunduğunu ifade eden birçok özel üniversite başarı sıralamalarında son bölümde kendisine yer buluyor. Tercih fuarlarında yaptıkları indirim kampanyaları ve uygun fiyata eğitim sloganlarıyla gündeme gelen üniversiteler, eğitim kadrosu ve mezun öğrencilerin başarılarından ise hiç söz etmiyor.

HER YIL VAAT ÇITASI DAHA DA YÜKSEĞE ÇIKIYOR

YÖK’ün belirlediği yasal sınır gereği öğrencilerin en az yüzde 10’unu tam burslu olarak okutmak zorunda olan özel üniversitelerin birçoğunun bu sınırın altında tam burslu öğrenci okuttuğu belirlendi. Tam burslu öğrenci sayısını azaltarak fahiş fiyatlarla öğrenci kabulü yapan üniversitelerin öğrencilere sunduğu tek şey ise iyi bir gelecek vaadi. Her yıl tercih dönemindeki vaat çıtasını bir tık daha yükselterek, dünya çapında başarı sağlamış üniversitelerle birlikte inanılmaz fırsatlar sunduklarını iddia eden özel üniversitelerin içi boş kampanyaları devam ederken, YÖK tarafından yayınlanan raporda gerçekler ortaya çıkmasına rağmen bu duruma kimse ses çıkarmıyor.