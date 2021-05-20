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Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı
Ekonomi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 18:57:00 -
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu martta azaldı

Buna göre, mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna kıyasla 3,5 milyar dolar azalarak 170,2 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, martta geçen yıl sonuna kıyasla 2,9 milyar dolar azalarak 161 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 605 milyon dolar gerileyerek 9,1 milyar dolara düştü.

Bankaların borcu düştü

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, martta geçen yıl sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları ise 540 milyon dolar artışla 22,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 541 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 541 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 19 milyon dolar düşüşle 7,7 milyar dolara geriledi.

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