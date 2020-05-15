(Özel) Polisten taksiciyi şoke eden cevap: “Bu hastalık boşluğa gelmez”

Mecidiyeköy’de toplu taşıma araçlarını ve taksileri denetleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen yan koltuğa müşteri alan taksiciye idari para cezası uyguladı. Polis, “siz yanınıza müşteri almamanız gerektiğini bilmiyor musunuz?” sözlerine “boşluğuma geldi” diyen taksiciye, “Bu hastalık boşluğa gelmez” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği toplu taşıma araçlarında yüzde 50’si kadar kapasitesi yolcu taşınması, ticari taksilerde ise yan koltuğa müşteri alınmaması, maske takılması ve dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda çalışmalarını hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Halk otobüslerini durduran polis, vatandaşlar sağlıkları için sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske takmalarını söyledi.

“Bu hastalık boşluğa gelmez”

Öte yandan denetimler kapsamında polis ekipleri, cadde üzerinde seyir halinde olan bir taksicinin yan koltuğa müşteri aldığını fark etti. Bunun üzerine taksiyi durdurarak yol kenarına yönlendiren polis, taksi sürücüsüne yan koltuğa müşteri almanın yasak olduğunu söyledi. Araçtan inilmesini isteyen polis, taksideki vatandaşa mesafe kurallarına uymadıklarını hatırlattı. Ticari şoförüne yönelen polis, “vatandaşlar bilmiyor olabilir ama siz biliyorsunuz uyarmanız lazım” dedi. Taksicinin, “boşlukta kaldım” demesi üzerine polis, “bu hastalık boşluğa gelmez” yanıtını verdi.

Ceza yazılmaması için polisi ikna etmeye çalıştı

Ardından sürücünün ve vatandaşı kimliğini alan polis, ceza yazmak için harekete geçti. O esnada polisin yanına gelen taksici ceza yazılmaması için polisi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polise “çalışmıyoruz zaten”, “koltuğum geride olduğu için müşteri oturamadı” gibi çeşitli bahaneler sıralayan taksici cezadan kurtulamadı. Taksiciye ve müşterisine “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası kesildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını devam edeceği öğrenildi.