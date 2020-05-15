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(Özel) Polisten gitar çalan gençlere: “Maskeyi takarak eğlenelim”

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 42 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıkan gençler parklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:41:48 -
(Özel) Polisten gitar çalan gençlere: “Maskeyi takarak eğlenelim”

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 42 gün sonra 4 saatliğine dışarıya çıkan gençler parklara akın etti. Parkta denetim yapan Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, gençlere maske dağıtarak sosyal mesafe uyarısında bulundu. Polis gitar çalan bir gence, “Maskeyi takarak eğlenelim” uyarısında bulunurken, mesafeyi ihlal edenlere ise, “2 ayı 4 saatle heba etmeyin” dedi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs mücadele kapsamında yaklaşık 42 gündür dışarı çıkması yasaklanan 15-20 yaş aralığında bulunan gençler bugün ilk kez dışarı çıktı. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunacak olan gençler Hasköy Parkı’na akın etti. Uzun zaman sonra dışarıda buluşan gençler çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.



“Maske takarak eğleniyoruz”


Parklarda yoğunluk oluşturan gençler, arkadaşlar gruplarıyla oturup bol bol sohbet etti. Bu kapsamda parklarda denetimlerine hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hasköy Parkı’nda denetim gerçekleştirdi. Parktaki çimlerde oturan gençlerin yanına giden polis, maskesiz olanlara maske dağıttı. Sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda da uyarıda bulunan polis, maskeyi çıkartarak şarkı söyleyen ve gitar çalan bir gence, “Maskeyi takarak eğlenelim” dedi.



“2 ayı 4 saate heba etmeyin”


Denetimlerine devam eden Beyoğlu polisi, grup halinde oturan gençlerin de yanına giderek, “2 ayınızı 4 saate heba etmeyin” uyarısında bulundu. Renkli görüntülerin oluştuğu denetimde yaşanan ilginç diyaloglar ise kameralara yansıdı. Haliç Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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