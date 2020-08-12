Özel okullar hangi tarihte açılacak? Bakan Selçuk son dakika açıkladı

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda ele alınan okulların açılış tarihi ile ilgili detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlenen toplantıyla duyurdu. Peki, Özel okullar hangi tarihte açılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Tavsiye Kararı: "Yüz yüze eğitim bir ay ertelenmeli."

Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerçekleştirdiği açıklamada, ‘Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var. İsteyen özel okul 15 Ağustos'ta faaliyet başlayabilir.’ ifadelerini kullanılmıştı.

Özel okullar hangi tarihte açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. İşte konuşmalarının satış başları...

2020-2021 Eğitim-Öğretim 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle okullar açılacak, 21 Eylül'de seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim başlayacak.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" dedi.

Uzaktan eğitim araçları EBA televizyon kanalları, öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler, EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan oluşuyor. Ayrıca hazırlanan destek materyalları ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, personele, servis sürücülerine varana kadar herkesin sağlık durumları, test kodlarıyla takip altında olacak. Gerekli önlemler alınacak.

Servislerde, okul bahçesi girişinde maske ve benzeri standartlar hususunda kılavuz çerçevesinde belirlenmişti. Öğrenci ve öğretmenlerimiz ve velilerimiz için rehber ve kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz.