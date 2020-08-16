Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin başlayacağını, yüz yüze eğitim 21 Eylül'den itibaren geçileceğini söyledi. Bakan Selçuk, isteyen özel okullar 17 Ağustos'tan sonra online olarak uzaktan eğitim yapabileceğini 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığını duyurdu.

Özel okul fiyatları düşecek mi?

Çocuklarını özel okula kayıt ettirenler 17 Ağustos’a yüz yüzü eğitimin başlayacağı varsayılarak ücretlerini ödemeye başladı. Ancak ilk etapta eğitimin uzaktan olarak devam etmesi üzerine veliler özel okulların ücretlerinde indirim yapılmasını talep ediyor. Veliler salgın nedeniyle yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin ücretlerinin aylı olmayacağını söylüyor. Veliler korona virüs salgınına rağmen geçen dönem özel okul ücretlerini tam olarak ödediklerini uzaktan eğitime geçildiği günlerin iadesini alamadıklarını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığının bu olaya el atmalarını istiyor. Özel okul temsilcileri ise devletin kendilerine destek vermesi durumunda ücretlerdeki indirimin velilere yansıtılabileceğini söylüyor. Özel okul temsilcileri, her ne kadar da uzaktan eğitim yapılsa da kira, öğretmen ve çalışanların ücretlerinin ödenmeye devam ettiğini ifade ederek devletin destek olması durumunda özel okul fiyatlarında bir indirimin söz konusu olabileceği aksi durumda düşük ücretin sürdürülemez olduğunu söylüyor.