Özel markalı ürünleri atın! Pirinç suyunun faydaları inanılmaz: Nasıl parladığını görün, herkes bunu yapsın

Pilav yapmak için genellikle pirinç önceden suya konularak ıslatılır. Peki pirinci ıslattığınız bu suyun aslında çok faydalı olduğunu ve dökmemeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? Evet, döktüğünüz bu pirinç suyu aslında birçok faydaya sahip. Peki pirinç suyunun faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Bu sorunun cevabını aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

Pirinç Suyunun Faydaları Nelerdir?

Pirinç suyu hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi mide-bağırsak problemlerine iyi gelir.

Cilt bakımı rutininize ekleyerek kusursuz, aydınlık bir cilde sahip olabilirsiniz.

Adet ağrılarını hafifletmek için pirinç suyundan faydalanabilirsiniz.

Yağ yakımını hızlandırma özelliği sayesinde fazla kilolardan kurtulmanız kolaylaşır.

Pirinç suyunun faydaları arasında anne sütünü arttırma özelliği de bulunur.

Güneş yanıklarına pamuk yardımıyla pirinç suyu sürerseniz, yanığın neden olduğu ağrı hafifler ve iyileşme süreci de hızlanır.

Hasar görmüş saçlara sahipseniz, pirinç suyuyla saçlarınızı yıkayın. Böylece zayıf saçlarınız için sürekli koruma, parlaklık ve yumuşaklık sağlamış olursunuz. Aynı zamanda saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olur.

Yüzünüzü pirinç suyuyla yıkarsanız, cilt tonunuz açılır, koyu lekelerin görünümü hafifler ve temiz, daha beyaz bir cildiniz olur.

Pirinç suyuyla cilt bakımı hücrelerin yenilenmesine yardımcı olarak yaşlanma sürecini yavaşlatır. Ayrıca cildin elastikiyetini arttırarak derin kırışıklıklarla mücadele eder.

Ilık pirinç suyunu iltihaplı yaraların üzerine sürdüğünüzde ağrı kesici görevi görür.

Cildinizdeki gözenekleri sıkıştırarak siyah nokta ve akne oluşumunu engeller.

Düşük enerjiniz varsa, pirinç suyu enerjinizi arttırabilir ve kronik yorgunluktan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Pirinç Suyu Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle pirinci bir kaseye alın ve bir iki kez su doldurup boşaltarak temizlenmesini sağlayın. Ardından pirinçlerin üzerini geçecek kadar soğuğa yakın ılık su ekleyin ve bir kenara koyup en az 30 dakika hiç dokunmayın. Daha sonra pirincin suyunu bir kavanoza süzün ve kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına koyun. 24 saatlik bir demlenme süresi pirinç suyunun tüm faydalarını açığa çıkaracaktır. 24 saatin sonunda pirinç suyunu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

24 saatlik bekleme süresi pirinç suyunu daha etkili hale getirse de dilerseniz bekleme süresini daha kısa da tutup hemen kullanabilirsiniz. Bu şekilde de faydalı olacaktır.

Pirinç suyunun Zararları

Pirinç suyunun cilt ve saç bakımında bilinen bir zararı yoktur. Ancak pirinç suyu maskesi yapan kişilerin maskesi yüzlerinde bekletme süresine dikkat etmesi gerekmektedir. Pirinç suyunu saç için kullandığınızda 35 dakika, cilt üzerinde kullandığınızda ise en fazla 30 dakika durmasına dikkat etmelisiniz.

Pirinç suyunun saça faydası

Pirinçten elde edilen pirinç suyunun saça uygulanmasının faydaları şu şekildedir:

Saçın elastikiyetini arttır.

Saçı güçlendirir, saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar.

Saçın hacimli gözükmesini sağlar.

Saça pürüzsüzlük ve yumuşaklık verir.

Saçın sağlıklı bir şekilde parlamasını sağlar.

Kepek oluşumunu azaltır.

Pirinç suyu nasıl kullanılır?

Hazırlanan pirinç suyunu kullanmak için ilk önce saçlarınızı yıkayın. Ardından hazırladığınız pirinç suyu ile saçlarınıza masaj yaptıktan sonra 35 dakika bekletin. 35 dakikanın ardından saçınızı tekrar durulayın. Bu maskenin fayda göstermesi için haftada 2 kez kullanmalısınız.

Pirinç suyu nasıl Yapılır?

Bir buçuk bardak suyun kaynatılmasının ardından içine bir çay bardağı pirinç eklenir. On dakika kaynama süresinin ardından ocağın altı kapatılır. Pirinçler bir süzgeç yardımıyla süzülerek elde edilen pirinç suyunun ılıması veya soğuması beklenir. Pirinç suyu elde etmek için kullanılan bir diğer yöntem soğuk sudur.