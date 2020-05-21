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(Özel) Koronayı yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından 2’si yakalandığı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:03:11 -
(Özel) Koronayı yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından 2’si yakalandığı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. İki kadın personel hastalığı yenmelerini 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutlarken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları da zaman zaman hastalığı yaşıyor. Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde veri giriş bölümünde çalışan 2 kadın personel de korona virüse yakalandı. Sağlık çalışanları başarılı tedavilerinin ardından iyileşerek görevlerine yeniden döndü. Görevlerine dönen 2 kadın, hastalığı atlatmalarını 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutladı. Üstlerinde beyaz tulumları yüzlerinde maske ve gözlükleriyle dans eden sağlık çalışanlarının o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

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