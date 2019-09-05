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(Özel) Kazada hayatını kaybeden genç 5 kişiye umut oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş’un tüm organları ailesi tarafından bağışlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:45
(Özel) Kazada hayatını kaybeden genç 5 kişiye umut oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Samet Durmuş’un tüm organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları 5 kişiye umut oldu.


Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş’un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet Durmuş metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavi gören genç hayat mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına hakim olmadı.


Lise 3’ncü sınıfa geçen Samet Durmuş, ikindi namazını müteakip Kırcaali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Kabristanı’na defnedildi.


Hayatını kaybeden Samet Durmuş’un tüm organları ailesi tarafından bağışlandı. Organların bağışlanmasının ardından Durmuş’un 5 organı Bursa Uludağ Üniversitesinde yapılan başarılı bir operasyonla alındı.Gencin kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi’ne, karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Akdeniz Üniversitesi ile Yeniyüzyıl Gop Hastanesi’ne gönderildi. Organların burada organ bekleyenhastalara nakledileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:45
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