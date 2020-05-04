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Aktüel

(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi

Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat’ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:11:54 -
(ÖZEL) İstanbul’un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi

Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat’ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi.


Yerli yabancı tüm turistlerin ilgi odağı olan tarihi semt Balat’ın dar sokaklarında korona virüs etkisi görüntülendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile normal zamanlarda sokakları dolup taşan semt şimdilerde kimsesiz kaldı. Sessizliğin hakim olduğu sokaklarda bir uçtan diğer uca asılı olan çamaşırlar renkli görüntüler oluşturdu.

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