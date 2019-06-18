(Özel) Eski manşetler sepet oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kadınlar kullanılmış gazete kağıtlarından sanat eseri hediyelik eşyalar üretip satıyor.

Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezinde hiçbir atık ürün heba olmuyor. Özellikle gazete dokuma atölyesi ile açılan kurslarda kendilerini geliştiren hanımlar, atık gazete kağıtlarından yaptıkları ürünleri günlük kullanıma kazandırıyor.

Sıfır atık projesi kapsamında uygulamayı sürdüren kadınlar hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Gazete dokuma tekniği kullanılarak sepet, kapı süsü, avize gibi ürünler oluşturuluyor. Aynı zamanda bu ürünler özellikle Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından da hediyelik sepeti olarak kullanılıyor.

Gazete dokuma atölyesine yoğun ilgi gösteren kadınlar siparişlere yetişemediklerini, çoğunlukla ellerindeki gazetelerin de yetersiz kaldığını belirterek, sıfır atık projesine her anlamda olumlu destek verdiklerini belirtiyor. Atölyeye çevre il ve ilçelerden de atık gazeteler gönderiliyor.

Kursa olan ilgiden memnuniyetini dile getiren kurs hocaı Zehra Meydan, “Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi gazete dokuma atölyesindeyim. Sıfırı atık projesinde gazeteleri, dergileri, a4 kağıtları, yani kullanılmayacak hale gelen bütün ürünleri farklı şekillerde farklı modellerde hayata sunuyoruz. İnsanların kullanabileceği şekilde sunuyoruz insanlara. Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’ın da bizlere desteği var. Belediyemizin bizlerden talebi üzerine doğal şehrin doğal bir simgesi olması adına sepetlerimiz var. Bunları bizler burada gazete dokuma atölyesi olarak üretiyoruz, gelen misafirlerimize sumak için. Talep üzerine kurs açtık. Kırk öğrencimiz var. Haftada iki gün kurs veriyoruz. Akşam kursu ve gündüz kursu olmak üzere ikiye böldük. Çalışan personel ve ev hanımları olarak ikiye ayırdık. İnsanların çok güzel ilgisi var. Maşallah hepsi çok becerikliler. Artık plastikten ziyade doğal ürünlere yöneldik. Kaliteli ve düzgün ürünler çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi doğal gazete kağıtlarını sepet olarak, tepsi olarak, aksesuar olarak, kirli sepeti, fincanlar, ekmeklikler, kalemlikler, çanta her türlü alanda kullanılabilir hale getirdik” şeklinde konuştu.

Zehra Meydan, “Ben üç yıl önce BALMEK ve halk eğitim bünyesinde açılan gazete kurslarına katıldım. Gazete kursuna üç yıl süre ile devam ettim. Şu anda artık öğretici olarak burada eğitim veriyoruz.Gerçekten kolay ve uygulanabilir bir sanat. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.