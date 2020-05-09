(Özel) Emekli polis, korona virüs nedeniyle intihar etti

Avcılar’da dün gece saatlerinde intihar eden emekli polis memuru B.D.’nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. B.D.’nin Korona virüs nedeniyle psikolojik sorunları olduğu, ailesinin de karantina sürecinde bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide yaşandı. Emekli özel hareket polisi olan B.D. silahıyla boş arazide şakağına sıktığı mermi ile intihar etti. B.D.’nin ölümünü araştıran polis, yanında bulduğu notta, "Ben B.D. emekli özel harekat polisiyim. Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin"yazdığı görüldü. Polis ekipleri, B.D.’nin ölümünden sonra evine giderek ailesiyle görüştü. B.D.’nin korona virüs nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Korona testi negatif çıktı, ailesi karantina sürecinde

B.D.’nin geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs testinin negatif çıktığı ve çocuğu ve eşinin ise karantina sürecinde olduğu öğrenildi. Ayrıca B.D.’nin hayatını kaybettiği olay yerinde bir çanta içinde mermi fişekleri ve mermiler de bulundu. B.D.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.