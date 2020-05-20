  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek

Şanlıurfa TOKİ isim listesi | Şanlıurfa Eyyübiye Küçükler TOKİ sonuçları

Haziran tatil yerine çalışma ayı olacak

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısında 'en fazla günlük artış' kaydedildi

Kaçak üretilen 800 bin maskeye el konuldu
için kalan
Aktüel

(ÖZEL) Bahçeköy’ün ormanları böyle görüntülendi

Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken İstanbul’un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer’e bağlı Bahçeköy’ün havadan görüntüleri hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:24:55 -
(ÖZEL) Bahçeköy’ün ormanları böyle görüntülendi

Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken İstanbul’un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer’e bağlı Bahçeköy’ün havadan görüntüleri hayran bıraktı.


Korona virüs(Kovid-19) pandemisinin yaşandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber vatandaşlar bir yandan evlerinde beklemeye devam ederken bir yandan da normal hayata dönüp doğaya kavuşmayı bekliyorlar. Havaların ısınması ile beraber doğa da kendine gelirken İstanbul’un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer’e bağlı Bahçeköy’de bulunan ormanlar da havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken, İstanbulluların özlediği doğa görüntüleri ise görenleri hayran bıraktı. Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlar için sosyal mesafe ve maske kullanılması hususu yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı