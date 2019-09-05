(Özel) Akdamar Adası’nda ayin hazırlıkları

Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası ve kilisesinde yapılacak olan ayin için çalışmalar hız kazandı.

8 Eylül’de yapılacak ayin için çalışmalar devam ederken, Van Valiliği öncülüğünde ilgili kurumlar Akdamar Adası’nda hazırlıklarla ilgili incelemelerde bulundu. Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve ilgili kuruluşların temsilcileri ile birlikte Akdamar Adası’nda ayin öncesi son hazırlıkları gözden geçirdi. Görev dağılımı ile ilgili yerinde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Ferhat Atar, 8 Eylül’de yapılacak olan ayin öncesinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına çalışmaların titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Ayin hazırlıkları ile ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Pazar günü yapacağımız Ermeni ayini ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşların yapacakları hazırlıkları değerlendirmek amaçlı geldik. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak protokolü gereği yapılan Ermeni ayininin 7’ncisini gerçekleştireceğiz. Ermeni ayini, 3 yıl güvenlik nedeniyle yapılamamıştı. Geçen yıl başlattık ve bu yıl da yine karşılıklı görüşmeler neticesinde yapılacaktır” dedi.

Akdamar Adası ve Kilisesi’nin inanç turizmi açısından Türkiye’nin önemli bir destinasyon merkezi olduğuna vurgu yapan Aktuğ, “Ermeni ayini inanç turizmi açısından hem Van’ın tanıtımı noktasında hem de turizme katkı noktasında çok önemli bir etkinlik olarak düşünülüyor. Şuanda tüm otellerimizde eylül ayı sonuna kadar yüzde yüzlük bir doluluk oranı var. Bu sektöre de olumlu yansıyor. Temennimiz gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek ve mutlu bir şekilde gönderebilmektir” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Akdamar Adası’nı yerli ve yabancı yaklaşık 157 bin turistin ziyaret ettiğini dile getiren Aktuğ, “Bu yıl 8 aylık verilere baktığımızda Akdamar Adası’nı yerli ve yabancı 162 bin turist ziyaret etmiş olup, 12’nci ayın sonunda bu sayının 200 binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Yine Ermeni ayinine bu yıl daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Çünkü otellerin doluluk oranı, bunu en güzel şekilde ispatlıyor” diye konuştu.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise tarih buyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş bu toprakların hoşgörünün adresi olmaya devam ettiğini belirterek, “Gevaş Belediyesi olarak inanç turizmi açısından önemli olan Akdamar Adamıza gelecek olan ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılması için çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Özellikle yiyecek ikramı hususunda gerekli çalışmaları yaptık. Bunun yanında buraya gelecek yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmesi için teknelerimizin tamamını seferber etmiş bulunmaktayız. İnşallah misafirlerimizi en güzel şekilde buradan göndereceğiz” ifadelerine yer verdi.