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(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SMA hastalığının en tehlikeli türü SMA Tip 1 teşhisi konulan ve 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki Alperen Şimşek, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
(Özel) 3 kez kalbi duran minik Alperen aile desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde SMA hastalığının en tehlikeli türü SMA Tip 1 teşhisi konulan ve 3 kez kalbi duran 2 yaşındaki Alperen Şimşek, ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.


Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesinde yaşayan Ayşe ve Ayhan Şimşek çiftinin üçüncü çocukları Alperen Şimşek’e henüz iki aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Yapılan müdahaleler sonucu 3 kez hayata döndürülen Alperen’in beyninde hasar oluştu. SMA Tip 1 tedavisi için iğne kullanan Alperen’in ilacı, beyninde oluşan hasarın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildi. Evde makineye bağlı yaşayan Alperen’in ailesi, sosyal medya üzerinden duydukları takviye edici bir gıda ürünü kullandı. Aile ürünü kullanmaya başladıktan sonra çocuklarında olumlu değişiklikler gözlemlediklerini belirtti.



"Çok zor dönem yaşadık"


Anne Ayşe Şimşek, yaşadıkları süreci anlatarak, "İki aylık aşısına gidene kadar hiçbir şey fark etmedik. Aşı için çağırdıklarında hemşire çocuğun nefes almasında bir anormallik hissetti. Doktora gösterelim aşı yapmayalım dedim. Bizi hastaneye sevk ettiler. İki gün yoğun bakımda kaldı. Genetik testler yapıldı. SMA Tip 1 olduğu anlaşıldı. Çok zor dönem yaşadık. 3 sefer kalbi durdu. Yaşama döndürene kadar 3-5 dakika geçti. Beyninde hasar oluştu. Beyin hasarı oluştuğundan doktorlar iğnesini tehlikeli olabileceği için veremeyiz dediler” dedi.



"Burada üretilmesi lazım"


Sosyal medya üzerinden haberdar oldukları bir gıda takviyesi olan şurubu kullanmaya başladıklarını anlatan anne Şimşek, "Araştırdım. Kullanan kişilerle görüştüm. Çok güzel etkisi olduğunu fark ettik. Beyin hasarından önce makineden ayrı durabiliyordu. Ancak şimdi makineye bağlı. Şuruptan 3 şişe kullandık. Olumlu etkilerini gördük. Kasların güçlendiğini görüyoruz. Bacaklarını itip geri çekiyor. Kucağıma alıp oturtabiliyorum. Şuruptan önce yerinden kaldıramıyordum. Her yeri acıyordu. Şurup burada üretilmiyor. Yapan kişi para almıyor. Devlete kendini inandırmak istiyor. Diğer ailelerde şurubun devamını istiyor. Devamı yok. Burada üretilmesi lazım. Kontrole gelen aile hekimi fayda ettiğini söyledi. Araştırılırsa içimiz rahat olur. Diğer çocuklar için de umut olabilir. CİMER’e de yazdım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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