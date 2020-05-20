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(Özel) 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusu için 3 aylık maaşını bağışladı

Zonguldak’ta 65 yaşındaki yaşlı kadın 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:31:23 -
(Özel) 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusu için 3 aylık maaşını bağışladı

Zonguldak’ta 65 yaşındaki yaşlı kadın 10 yıldır hayalini kurduğu su kuyusu açtırmak için üç aylık maaşını bağışladı.


Ontemmuz Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Durdu Sivri, yıllardır hayalini kurduğu su kuyusu açtırmak için damadından yardım istedi. Kayınvalidesinin yardım istediği Erol Yakalıyer, yaptığı araştırmalar sonucu Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’ne ulaştı. Yurt dışına su kuyusu açtırma adıyla 5 bin liralık bağış yapan Durdu Sivri, öğrenciler için de 300 liralık kitap bağışında bulundu.


Televizyonda su kuyusu açıldığını görünce damadından yardım istediğini anlatan Durdu Sivri, "Bu yardımı televizyonda gördüm. Kuyuyu gördüm, yazının ne olduğunu bilmiyordum. Su taşındığını görünce yardım yapmak istedim. 5 bin 300 liralık yardımda bulundum. Ölmüş eşim ve kendi adıma ilettim. İnşallah bu yardım yerine ulaştı. Daha önce su kuyusu için yardımda bulunmuştum ama olmadı, param geri geldi. Üç ay boyunca maaş almadım. İnşallah Kurban Bayramı’nda da yardım yaparız" dedi.


Erol Yakalıyer, "Kayınvalidem bana 3 aylık maaşını biriktirdiğini su kuyusu açtıracağını söyledi. Afrika’ya su kuyusu açtırmak için yardım yapacağını söyledi. 15-20 gün boyunca araştırdık. Müftülük aracılığıyla yapılıyormuş. Biz de parayı oraya bağışladık. Su kuyusu açtırmak hayaliydi. Televizyonda gördük. İnşallah bu yardım yerine kadar ulaşır" diye konuştu.

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